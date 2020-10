Valentino Rossi con Morbidelli: per il tecnico potrebbe essere un “disastro”

Ramon Forcada, ex capotecnico di Jorge Lorenzo e oggi con Franco Morbidelli, ipotizza come funzionerà l’accoppiata con Valentino Rossi

Dopo avere per anni vissuto un’inimicizia accesissima all’interno del suo stesso box, quando era compagno di squadra di Jorge Lorenzo alla Yamaha, Valentino Rossi dall’anno prossimo si ritroverà in una situazione diametralmente opposta: nello stesso team, la scuderia satellite Petronas, avrà infatti il suo allievo Franco Morbidelli.

Inevitabilmente gli equilibri interni sono destinati a modificarsi in maniera radicale. E lo sa bene proprio Ramon Forcada, l’attuale capotecnico del pilota italo-brasiliano, che però in passato ha lavorato proprio con Por Fuera. “Il rapporto di Valentino Rossi con Franky non ha niente a che vedere con quello che ha avuto con Jorge Lorenzo, soprattutto nei primi anni”, racconta ai microfoni del podcast Por Orejas.

Valentino Rossi e Franco Morbidelli nello stesso box: come andrà?

Ma avere un amico all’altro lato del garage potrebbe anche rivelarsi un’arma a doppio taglio per i due piloti italiani. Forcada avverte infatti Valentino Rossi e Franco Morbidelli di non agevolarsi vicendevolmente, ma di mantenere una sana rivalità che possa spingere entrambi a dare il massimo.

“L’unica cosa importante è che non siano tentati di aiutarsi a vicenda”, spiega l’ingegnere spagnolo. “Perché questo, secondo me, in base alla mia esperienza, si potrebbe rivelare disastroso. Non funziona dire: ‘Dai, ti do una mano in questa qualifica e tu me la darai nella prossima’”.

Quel che è certo è che il Dottore si ritroverà in squadra, a partire dalla prossima stagione, un Morbidelli che ha compiuto il decisivo salto di qualità e raggiunto la maturazione definitiva come pilota, come dimostra il recente successo nell’ultimo Gran Premio di Teruel, che lo ha rilanciato anche nella corsa al Mondiale MotoGP 2020. “Franky ha fatto un cambiamento molto importante dal punto di vista mentale”, conferma infatti Forcada, “e questo lo ha portato a modificare anche il suo stile di vita”.