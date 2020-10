Traffico in autostrada, 27 ottobre: incidente in A11, maltempo al Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 27 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con qualche rovescio sparso sull’Appennino centrale e sulle Alpi orientali. Tempo instabile al Sud, con possibili temporali sulla Calabria tirrenica e, dal pomeriggio, anche sul Salento. In serata si prevedono banchi di nebbia tra Romagna e Umbria. Le temperature massime subiscono un leggero calo locale, specie al Sud, e si attesteranno fra 16 e 20 gradi, di poco superiori in Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnala traffico a rilento a Nord di Milano, sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Centro e Chiasso uscita merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.9 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

In Emilia Romagna sulla A1 Milano-Bologna (Km 162 – direzione: Milano) code a tratti tra Valsamoggia e Modena Nord per traffico intenso. E sulla A14 Bologna-Ancona (Km 15 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 26 – direzione: Firenze) coda di 3 km tra Montecatini Terme e Prato Ovest per incidente.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.