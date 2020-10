Nuova Volkswagen Golf R, le prime immagini al test di Nurburgring

Fra pochi giorni sarà rivelato il nuovo modello di Volkswagen Golf R con la casa tedesca impegnata negli ultimi test al Nurburgring

Il 4 novembre sarà il giorno in cui la Volkswagen rivelerà la nuova Golf R, ma vedremo anche la sua versione station wagon? Questo resta da vedere, e nel frattempo, ecco alcuni nuovi scatti spia durante i test finali al Nürburgring. Stranamente, il prototipo sembra prendere in prestito alcuni pezzi dall’Alltrack.

Anche se una Golf R Alltrack sarebbe la perfetta VW all-in-one, dubitiamo fortemente che possa accadere. L’utilizzo di pezzi di altre versioni di Golf è probabilmente il modo divertente dell’azienda di nascondere la vera variante R. Il paraurti anteriore e il rivestimento della carrozzeria in plastica sui passaruota sono di chiara derivazione Alltrack, ma gli scarichi quad, le pinze dei freni blu e le gomme sono un indizio evidente che abbiamo a che fare con il modello prestazionale wagon.

Leggi anche -> The Stig a bordo della Lamborghini Urus: “Impressionante” – VIDEO

La VW ha messo un po’ di travestimento intorno ai fari e sulla griglia mentre applicava degli adesivi sui fanali posteriori per farli sembrare presi in prestito dalla Golf Mk7 Variant. I cerchi in lega sono diversi rispetto a quelli montati sull’Alltrack e sono più adatti alla natura sportiva della R. Ci saranno probabilmente altri design tra cui scegliere, disponibili in dimensioni che dovrebbero raggiungere almeno i 19 pollici.

Anche se VW non ha detto nulla su cosa alimenterà la nuova Golf R, ci aspettiamo la stesso motore STI 2.0 che si trova nella Tiguan R e nell’Arteon R. Ciò significa 316 cavalli di potenza e 420 Newton-metri in una configurazione solo DSG con trazione integrale 4Motion come equipaggiamento standard.

Se ricordate, si diceva che la VW volesse usare il motore turbo dell’Audi, ma i ragazzi di Ingolstadt si sarebbero rifiutati di condividere il loro propulsore TFSI da 2,5 litri. È interessante notare che recenti rapporti indicano che la Cupra Formentor della SEAT sarà equipaggiata con il motore da 400 cavalli, ma questo resta da vedere.