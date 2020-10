Nuova BMW Serie 2 Active Tourer spiata al Nurburgring – VIDEO

Uno dei modelli più strani e meno conosciuti di BMW, la Serie 2 Active Tourer, sta effettuando alcuni test prima del debutto

Molti produttori stanno riorganizzando le loro attività ristrutturando le loro linee di modelli. L’abbandono di tutte le berline Ford negli Stati Uniti è un buon esempio per un’azienda che cerca di adattarsi al cambiamento del panorama automobilistico. A questo punto, probabilmente si pensa che non ci sia più una forte domanda di minivan, figuriamoci di costose premium. Ma BMW non sembra essere d’accordo.

Una delle BMW più strane di tutti i tempi, la Serie 2 Active Tourer sta per ricevere una nuova iterazione. Il people mover dall’aspetto sportivo è attualmente in fase di sviluppo, dato che un prototipo è stato recentemente sorpreso a girare il Nurburgring. E, a quanto pare, non è lì solo per un’ispezione di routine dei freni, delle sospensioni e dello sterzo, ma piuttosto per un serio test a tutta velocità.

Non è la prima volta che assistiamo a una procedura di prova del nuovo Active Tourer – non è nemmeno la prima volta che vediamo il minivan correre al Nurburgring. Pertanto, abbiamo una buona comprensione del design complessivo del veicolo, nonostante il fatto che la BMW lo stia ancora nascondendo sotto una pesante mimetizzazione – e questo include anche quelli che sembrano essere fanali posteriori provvisori.

Da quello che siamo in grado di vedere, il tetto rimarrà alto come caratteristica chiave della forma della carrozzeria, ma molte piccole modifiche dovrebbero fare un’enorme differenza nell’assetto generale. Tra questi ci sono la posizione degli specchietti laterali e persino il tergicristallo posteriore che ora sembra essere attaccato alla parte inferiore del lunotto.

Potremmo sbagliarci, ma a giudicare dal suo suono, questo è un prototipo a gasolio. Anche il lavoro di un cambio automatico a doppia frizione è qualcosa che un orecchio allenato riconoscerebbe.