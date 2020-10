Nell’attesa di rivedere Valentino Rossi la Novello esulta: è negativa

Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi tira un sospiro di sollievo: è risultata negativa all’ultimo tampone.

Valentino Rossi purtroppo non ha potuto prendere parte agli ultimi due GP a causa del COVID-19. Nei giorni successivi alla notizia si era data la colpa della positività del campione di Tavullia ad una sua presunta partecipazione ad una festa della fidanzata Francesca Sofia Novello.

Proprio la modella però aveva messo a tacere le polemiche dimostrando che in realtà le foto pubblicate sui social si riferivano ad una festa di mesi fa. Uno dei grandi amici del Dottore, Albi Tebaldi ha rivelato invece che in realtà il #46 avrebbe contratto il virus durante una cena con alcuni amici.

Francesca Novello: “Sono felice e libera”

Al momento non si hanno ancora notizie sulle condizioni di Valentino Rossi, che a quanto sappiamo, seppur in maniera lieve, presentava alcuni sintomi di questo virus che sta mettendo in ginocchio il mondo dall’inizio del 2020. Probabilmente però il Dottore si sottoporrà ad un nuovo tampone per prendere parte al prossimo GP d’Europa l’8 novembre.

Intanto però a casa del rider di Tavullia arriva una buona notizia. Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino, ha postato poche ore fa una foto sui social che dimostra la sua negatività all’ultimo tampone. La foto è accompagnata dalla seguente didascalia: “Sono negativa, sono felice e sono libera. Abbiate pazienza, la quarantena è pesante psicologicamente. Ho avuto giorni difficili, ho pianto, mi sono incazzata, volevo spaccare tutto! Ma non è servito a nulla, serve solo calma, che alla fine vinceremo noi. In bocca al lupo a tutti quelli che stanno iniziando, che sono in ballo e che aspettano un esito. Non perdete la speranza”.

Antonio Russo