Meteo e traffico in autostrada: nebbia al Nord, piogge al Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 27 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con addensamenti cumuliformi su bassa Lombardia e fascia appenninica. Nella notte si prevedono banchi di nebbia in Val Padana e Umbria. Tempo instabile al Sud, con piogge più persistenti su Calabria e versante adriatico. Le temperature minime subiranno un lieve calo e si attesteranno fra 8 e 13 gradi, fino a 17 gradi in Sicilia.

Mercoledì 28 ottobre schiarite generalizzate su tutti i settori, ma persisteranno zone di instabilità tra Basilicata e Calabria tirrenica. Cieli ampiamente soleggiati al Nord, velature in transito sulla dorsale appenninica. Le massime restano stabili con temperature comprese tra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano A4 Milano-Brescia (Km 151.7 – direzione: Torino) traffico a rilento tra Trezzo e Cavenago per veicolo in avaria. All’altezza di Varese sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 183 – direzione: Genova Voltri) coda tra Baveno e Carpugnino per veicolo in avaria. Alle porte di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 96 – direzione: Brennero) coda di 4 km tra Egna Ora e Bolzano sud per incidente.

Nei pressi di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 12 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) rallentamenti tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per veicolo in avaria.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 14.5 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 2 km tra Torrenova e Monteporzio Catone per veicolo in avaria.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.