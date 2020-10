Meteo e traffico in autostrada: allerta maltempo al Centro-Nord, incidente in A7

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 26 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord con temporali anche forti sull’alto Adriatico e sul Lazio nelle ore serali. Più stabile al Sud, anche se non mancheranno fenomeni di carattere temporalesco sulla Campania e la Sicilia meridionale. Le temperature minime oscilleranno fra 10 e 15 gradi. Nella notte si avranno parziali schiarite sul Nordovest e l’alto Tirreno.

Martedì 27 ottobre il tempo andrà stabilizzandosi al Centro-Nord, salvo qualche fenomeno sulla dorsale appenninica. Piogge diffuse sulla Sicilia e la Calabria tirrenica, proseguiranno le piogge anche tra Campania e Molise. Le massime saranno stimate tra 16 e 21 gradi, di poco superiori in Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Rallentamenti a causa del maltempo al Nord, soprattutto sulla A1 Milano-Bologna tra Inizio A1 Milano-Napoli e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza. Si procede a rilento anche in Diramazione A26-A7 Predosa-Bettole tra Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 130 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) tratto chiuso tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 20:00 del 30/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico.

Vento forte intorno alla Capitale, soprattutto sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM e in A1 Firenze-Napoli tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.