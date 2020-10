The Stig a bordo della Lamborghini Urus | “Impressionante” – VIDEO

In questo video di Top Gear vedremo The Stig a bordo del formidabile SUV di casa Lamborghini, la Urus, in un giro di pista impressionante



La Lamborghini Urus è uno dei SUV dalle prestazioni più impressionanti del pianeta, che unisce tutta la passione e le prestazioni di una Lamborghini in una pratica carrozzeria da SUV.

Questo super SUV è uno degli esemplari più capaci in pista e per mettere alla prova questa macchina impressionante, Top Gear ha consegnato le chiavi a The Stig per un giro di pista.

Quando si pensa ai SUV, Lamborghini non è probabilmente la prima cosa che viene in mente, se non per la massiccia LM002 degli anni Ottanta e Novanta. Oggi Lamborghini fa parte del Volkswagen Auto Group insieme a Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Seat, Skoda, MAN e Scania. Questo enorme patrimonio di risorse fa sì che Lamborghini condivida parti di ricambio con molti altri marchi.

La condivisione delle risorse permette al Volkswagen Auto Group di ammortizzare i costi di sviluppo di grandi investimenti in un’ampia gamma di prodotti. Prendiamo, ad esempio, la Lamborghini Urus, che si basa sulla piattaforma MLB Evo. Questa piattaforma è condivisa su 34 modelli distinti in tutto il portfolio prodotti del Volkswagen Auto Group.

Poi c’è il motore V8 FSI biturbo da 4.0 litri , che viene condiviso con molti prodotti Porsche, Audi e Bentley in varie fasi di messa a punto. Nella Urus gli acquirenti ottengono la versione più ‘aggressiva’, che eroga un’impressionante potenza di 641 cavalli e una coppia di 850 Nm.

L’Urus è molto più di un “contenitore speciale” e dispone di freni in carbonio-ceramica da 17 pollici su misura, di un abitacolo unico e di ruote da 23″. Vi è anche una messa a punto unica per le sospensioni, la trasmissione e il sistema di trazione integrale che conferisce un’esperienza di guida speciale che solo la Urus è in grado di offrire.

Questo impressionante SUV può far leva su un’enorme quantità di componenti condivisi, ma il risultato è unicamente Lamborghini, a dimostrazione che i dettagli sono importanti.