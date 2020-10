MXGP Lommel, Gara1: Gajser è imbattibile, Cairoli si deve accontentare

By

Grandissima vittoria in MXGP da parte di Tim Gajser che a questo punto ipoteca la vittoria del titolo iridato 2020.

Grande partenza di Tim Gajser che continua a sognare di vincere un altro Mondiale. Lo sloveno si prende subito l’Holeshot, ma dietro di lui grande scatto anche per Cairoli che è 2°. Il siciliano subito ingaggia un duello con Febvre, Seewer e Tonus. Il rider di Patti però se vuole continuare a rincorrere il sogno del 10° titolo ha bisogno di mettere le proprie ruote davanti al campione del mondo uscente.

A 15 minuti dal termine sbavatura per Gajser, che però riesce a restare in sella e conserva la prima posizione davanti a Febvre, mentre Cairoli è 3°, ma più staccato. Lo sloveno però opera l’allungo definitivo a 10 minuti dal termine e mette ben 10 secondi tra sé e Febvre che ad un certo punto della gara era parso maggiormente competitivo.

Super gara di Gajser

Vittoria trionfale per Gajser che chiude con vantaggi abissali su tutti i propri avversari e ora sente sempre più vicino il titolo MXGP 2020. Solo 3° posto per Cairoli che a questo punto punta a chiudere quantomeno 2° nel Mondiale. Per quanto riguarda gli altri italiani sono 14° Monticelli, mentre Cervellin si è dovuto ritirare.

Ora c’è grande attesa per Gara 2 che potrebbe decretare a questo punto la definitiva ipoteca da parte di Gajser sul Mondiale 2020. Da segnalare comunque l’assenza in questa gara di Jorge Prado risultato positivo al Covid-19. Lo spagnolo ha dimostrato in questa stagione di potersi giocare il titolo nelle prossime stagioni.

Antonio Russo