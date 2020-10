Moto2 Teruel, Gara: tra i tre italiani Lowes gode, vince ed è 1° nel Mondiale

Grandissima gara in Moto2 di Sam Lowes che ora è leader del Mondiale. Male Bezzecchi e Marini, buon podio per Bastianini.

La gara di Moto2 parte subito con un botto con Luthi, Daniel e Nagashima che finiscono a terra. Davanti subito davanti Lowes e Di Giannantonio. Bene anche Marini che recupera qualche posizione. Botta e risposta al 3° giro tra Bastianini e Dixon che se le danno di santa ragione.

Colpo sul Mondiale al 4° giro con Bezzecchi che si sdraia e porta a casa il secondo zero consecutivo. Ora per l’italiano diventa quasi impossibile ogni discorso legato al titolo iridato. Al 6° giro Bastianini sale al 3° posto e si mette con Di Giannantonio all’inseguimento di Lowes che però sembra avere una marcia in più.

Lowes ora sogna il titolo

Gara praticamente in solitaria per Lowes che tiene un ritmo insostenibile per chiunque. Dietro di lui Di Giannantonio e Bastianini che a loro volta hanno un buon margine sugli altri. Al 16° giro caduta per un altro italiano: Baldassarri.

Grandissima vittoria per Sam Lowes che si prende anche la testa della classifica iridata. Sul podio con lui Di Giannantonio e Bastianini. Incredibile davvero la graduatoria del campionato che vede il britannico in testa dopo aver vissuto un intero 2020 con 3 italiani davanti a tutti. Male, infatti, anche Luca Marini, che si allontana dalla leadership del campionato.

LA TOP TEN FINALE: