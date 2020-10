Meteo e traffico in autostrada: maltempo al Nord, temporali localmente intensi

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 25 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nordovest con piogge diffuse su Piemonte, Liguria e Lombardia. Cieli sereni sul litorale adriatico, poco nuvoloso sugli altri settori, con qualche possibile piovasco sul basso Cilento. Nella notte deboli fenomeni anche sull’alta Toscana. Le temperature minime oscilleranno fra 10 e 15 gradi.

Lunedì 26 ottobre tempo instabile al Nord, con forti temporali sulla Liguria e la Lunigiana, acquazzoni sulla fascia alpina. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della penisola, salvo qualche sporadico fenomeno sull’Appennino centrale. Dal pomeriggio instabilità anche al Centro Italia. Le massime resteranno sostanzialmente stabili e comprese fra 15 e 20 gradi, di poco superiori su Puglia e Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) Cocullo in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 06/11/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. In Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.