F1 GP Portogallo, gara: risultati, classifica e ordine d’arrivo

Lewis Hamilton vince anche il Gran Premio del Portogallo e conquista il 92° successo in Formula 1, nuovo record storico

Lewis Hamilton scrive la storia della Formula 1. Con il suo successo nel Gran Premio del Portogallo conquista infatti la sua vittoria numero 92 e diventa il pilota ad aver conquistato più successi di tutti i tempi, superando anche il leggendario Michael Schumacher. Mai nessuno come lui.

Anche sull’inedito circuito di Portimao è l’anglo-caraibico a mettere la propria firma. Alla partenza il poleman è stato superato dal suo compagno di squadra Bottas e poi, al secondo giro, da Carlos Sainz. Nelle primissime fasi della corsa il futuro ferrarista sembra riuscire a fare la differenza con la sua gomma morbida, ma presto va in crisi: già al sesto passaggio viene ripassato da Bottas, poi anche da Hamilton e da Verstappen.

Hamilton supera Bottas e va a vincere

Intanto anche le gocce di pioggia che avevano timidamente fatto capolino sul circuito lusitano si rivelano di breve durata. Il sorpasso decisivo avviene alla ventesima tornata quando, in fondo al rettilineo principale, Hamilton riesce ad avere la meglio su Bottas e a prendere in mano la testa della gara, che non cederà più fino alla bandiera a scacchi.

Dietro al campione del mondo in carica che vince in scioltezza si piazzano dunque lo stesso finlandese e Max Verstappen, sul gradino più basso del podio. Buon quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti alla Alpha Tauri di Pierre Gasly (quinto) e alla Racing Point di Sergio Perez (sesto). Carlos Sainz alla fine porta la sua McLaren al traguardo in settima piazza, regolando le due Renault di Esteban Ocon, ottavo, e Daniel Ricciardo, nono. Sebastian Vettel, con la decima posizione, completa la zona punti.

F1 GP Portogallo, l’ordine d’arrivo della gara