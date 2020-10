Traffico in autostrada, 24 ottobre: rallentamenti per piogge e temporali

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 24 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli poco nuvolosi al Nordovest, instabile con piogge e temporali sul resto della Penisola e fenomeni più assidui su Marche, Umbria e basso Lazio. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole maggiori e la Calabria. Dal pomeriggio parziali schiarite al Nord, mente persisterà il maltempo al Centro e al Sud. Le temperature massime subiscono un leggero ribasso e saranno comprese fra 17 e 21 gradi, con punte di 25 gradi su Sicilia e Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Rallentamenti per pioggia in Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia con allagamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pra’. Qualche disagio anche in A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena.

A Nord di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori.

A Firenze Nord in A1 DIRETTISSIMA nebbia a banchi tra Bivio A1-Variante e Firenzuola e sulla A1 Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio KM 255. Sulla A1 Bologna-Roma pioggia tra Sasso Marconi e Firenze Scandicci. Sulla A1 Firenze-Roma temporali tra Chiusi e Orvieto.

Alle porte di Roma in A1 Diramazione Roma sud – GRA pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

Nei pressi di Napoli sulla A1 Roma-Napoli pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno.