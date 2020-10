MotoGP Teruel, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Tempi e classifica della terza sessione di prove libere del GP di Teruel. Ottima prestazione di Franco Morbidelli che precede Taka Nakagami e Fabio Quartararo.

Al MotorLand di Aragon prende il via la terza sessione di prove libere. Le temperature dell’aria si attestano intorno ai 18-19° C, non proprio il top per consentire massima aderenza alle gomme. Si oscilla tra soft e media al posteriore in vista delle qualifiche e della gara di domani.

Anche sabato mattina la Honda di Taka Nakagami si mostra subito in buona forma e segna un interessante 1’47″3 che dimostra come la RC213V sia in crescita esponenziale. L’assenza di Marc Marquez sta portando il prototipo HRC verso una guidabilità più semplice che apporta vantaggi a tutti i piloti del marchio, Alex Marquez compreso. Nelle fasi finali però ci pensa il nostro Franco Morbidelli a piazzare il miglior tempo delle FP3 in 1’47″3, precedendo il giapponese del team LCR Honda. Terzo Fabio Quartararo davanti all’altra Yamaha di Maverick Vinales. 5° Alex Marquez, fuori dalla top-10 tutte le Ducati. Si ritorna in pista alle 14:10 per l’ultima sessione di prove libere.