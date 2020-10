MotoGP Teruel, Joan Mir: “Posso vincere partendo dodicesimo”

Joan Mir crede nella vittoria nonostante Qualifiche MotoGP negative ad Aragon. Il pilota Suzuki e leader della classifica è fiducioso.

Deludente prestazione di Joan Mir nelle Qualifiche MotoGP del Gran Premio di Teruel 2020. Il leader della classifica generale ha chiuso con il dodicesimo tempo e partirà dalla dodicesima casella della griglia in gara.

Non è la prima volta che il giro secco rappresenta un problema per il pilota della Suzuki, che comunque ha il passo per poter essere competitivo domenica. È salito sul podio nello scorso weekend e potrebbe farcela anche stavolta. Ovviamente dovrà essere bravo nel recuperare posizioni senza incappare in errori alla partenza.

Joan Mir sulle Qualifiche di Aragon 2

Mir al termine della giornata ha così commentato quanto successo oggi nelle Qualifiche MotoGP al Motorland Aragon: «Sono deluso da come è andata – ha detto ad AS – mi aspettavo di più dalla Q2. È stato un vero peccato. Non sono stato competitivo con la gomma anteriore morbida. Abbiamo fatto un piccolo errore, la media andava meglio. Comunque abbiamo un buon ritmo e questa è la cosa buona. Va meglio dell’ultima gara e vedremo fin dove possiamo arrivare».

Il pilota Suzuki pensa di poter puntare in alto pur partendo dalla dodicesima posizione della griglia: «Voglio salire sul podio e prova a vincere. Penso che sia possibile. Nell’altra gara sia Rins che Marquez sono partiti indietro ma sono finiti primo e secondo. Se hai ritmo non credo sia un problema, anche se prendi più rischi. Avendo ritmo non devo preoccuparmi, cercherò di vincere».