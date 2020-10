La Ferrari di Portimao: stessa spiaggia, stesso mare

Come in Germania anche in Portogallo la Ferrari si perde in qualifica malgrado il quarto posto di Leclerc. Ancora una gara di sofferenza?

Un nuovo pacchetto aerodinamico e ben tre fondi diversi. Queste le evoluzioni che la Ferrari ha portato per il primo GP della storia della F1 a Portimao. Ma se venerdì sembra finalmente intravedersi la luce, oggi abbiamo assistito alla solita storia. Le Mercedes di Hamilton e Bottas davanti a tutti, seguite dalla Red Bull di Max Verstappen e quindi, magicamente, la SF1000 di Charles Leclerc. Un risultato in apparenza esaltante, non fosse che giusto due settimane fa abbiamo assistito alla stessa scena e sappiamo com’è andata a finire. Finora, la Ferrari ha dimostrato di patire la gara, ovvero l’unico momento che conta davvero del weekend, di conseguenza il rischio è che anche domani il monegasco scivoli indietro mangiato da vetture più competitive sulle distanza. E proprio il Principino ha parlato di “piccole modifiche che non possono produrre miracoli, ma che aiutano a compiere qualche passo avanti”, preferendo poi non lanciarsi in pericolosi pronostici sulla corsa anche alla luce di quanto si è visto all’Eifel, salvo sottolineare l’importanza della gestione gomme.

Dall’altro l’altro del box invece è buio totale. Sebastian Vettel, che pur nella prima giornata aveva regalato un guizzo ai tifosi, è ricascato indietro. Quindicesimo a circa 1″5 dalla pole. A suo beneficio soltanto la possibilità di scegliere la mescola con cui partire. A bloccarlo, secondo la sua analisi a bocce ferme, la difficoltà a mandare in temperature le coperture e il vento.

In proiezione gran premio il morale è già da sconfitto: “Proverò a recuperare, ma so che mi troverò nel traffico”, ha detto prima di alzare bandiera bianca a proposito della superiorità del compagno di squadra che secondo lui starebbe guidando “ad un livello superiore”. E se invece si trattasse solamente di una questione di materiale diverso a disposizione?

Chiara Rainis