F1 GP Portogallo, Qualifiche: tempi e classifica finale

E’ terminata la sessione di qualifica del Portogallo. Per la Ferrari buone notizie arrivano soltanto da Leclerc.

Con un ritardo di mezz’ora a causa dei lavori sul tombino sollevato in uscita dalla curva 14 da Vettel nell’FP3 è partita la sessione di qualifica in Portogallo.

Q1 – Subito tutti in azione.

1’18″040 per la Racing Point di Sergio Perez. 1’17″700 per Verstappen, ma Checo ritorno al comando con un 1’17″629. 1’17″064 per Bottas che porta la Mercedes in testa. Hamilton se la prende comoda. A 1’0 dalla fine è ultimo. Mentre Verstappen va largo con la sua R16, Ham risale in seconda piazza. 1’16″879 per Mad Max. 1’16″828 per Hamilton. Tutti stanno girando con le soft.A rischio le due Haas, le due Williams e l’Alfa Romeo di Raikkonen.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton chiude davanti a Verstappen e Bottas. Sesto Leclerc, ottavo Vettel.

Eliminate le due Alfa, le due Haas e Latifi. Russell salvo grazie un ottimo ultimo giro.

Q2 – Si riprende per la seconda fase. 1’17″626 per la Racing Point di Stroll.

1’16″466 per Bottas. Incomprensione tra Hamilton e Leclerc. Le due Mercedes e le due Ferrari sono le uniche con le gomme medie. A 6′ dalla fine Vettel richiamato alla pesa. Al momento il ferrarista è a rischio.

Bandiera a scacchi! Bottas precede Hamilton e Verstappen. Leclerc 8°.

Testacoda per Ricciardo che bacia le barriere col posteriore.

Eliminato Vettel, solo 15°.

Q3 -Si riprende per la lotta alla pole. 1’16″986 per Bottas. Alle sue spalle Ham e Leclerc. Verstappen si infila in terza piazza. A 3′ dalla fine Gasly e Ricciardo sono gli unici senza riscontro cronometrico. Hamilton passa al comando. Bottas piazza un 1’16″754.

Bandiera a scacchi! 1’16″652 per Lewis Hamilton che firma la pole davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto Charles Leclerc.