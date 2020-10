F1 GP Portogallo, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Si è concluso il terzo turno di prove libere sul tracciato del Portogallo. Anche oggi un’interruzione con bandiera rossa.

Dopo una prima giornata completamente appannaggio della Mercedes, la F1 riprende la sua corsa sul circuito di Portimao.

La temperatura è di 17 °C.

🚥 FP3 GREEN LIGHT 🚥 One more hour of practice before quali later today! #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/3EytkCiL1w — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

1’17″888 per Bottas, poi Hamilton e Kyvat su Alpha Tauri.

1’16″931 per Ham.

L’inglese della Mercedes migliora ulteriormente sempre su gomme soft.

1’16″812 per Max Verstappen.

Testacoda per la Ferrari di Leclerc alla curva 14.

We’ve been here before… Charles Leclerc spins off at Turn 14 #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/7jZe0cTDuW — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

A 23′ dalla fine anche Hamilton fa visita alla ghiaia alla curva 8.

Bottas si riprende il comando con un 1’16″654.

A 15′ dalla fine Bottas precede Hamilton e il solito Verstappen. La prima Ferrari è quella di Leclerc in sesta piazza a oltre mezzo secondo. Vettel undicesimo a 1″ seguito dall’Alfa Romeo di Raikkonen. Male Giovinazzi con l’altra C39 e le due Haas.

Per la Renault di Daniel Ricciardo problemi di DRS.

Danny Ric is reporting DRS issues over the radio 😣#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/6aIA0foUGH — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Lamentele anche da parte di Leclerc che a quanto pare sentiva la voce di Hamilton in radio. Interferenze o incubo da Mercedes?

📻🤔 "What's happening, what's happening?! … I was hearing Hamilton on the radio!" reports Charles Leclerc#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/8M9ZpRcIRq — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Sebbene il divario delle Frecce Nere sembra essersi leggermente chiuso, quanto visto venerdì non ha trovato conferma. Come in Germania al sabato la Rossa è tornata a patire, specialmente vo Seb. Le qualifiche comunque ci diranno la verità.

Bandiera rossa a 1′ dal termine! E’ saltato un pezzo di griglia a bordo pista a seguito del passaggio della SF1000 di Vettel.

🚩 RED FLAG 🚩 A drain cover has come loose at Turn 14 🔎#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/5elLJKvc3L — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas precede Lewis Hamilton e Max Verstappen.