MotoGP Teruel, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Tempi e classifica della prima sessione di prove libere a Teruel. Le tre Honda di Marquez, Nakagami e Bradl occupano le prime quattro posizioni. In apnea Ducati.

Prima giornata di prove libere del GP di Teruel sul tracciato del MotorLand. Sarà ancora assente Valentino Rossi nel box Yamaha, dove si lavora con il solo Maverick Vinales. Il Dottore sta meglio secondo fonti interne a Iwata e molto probabilmente ritornerà in pista fra due settimane in occasione del terzultimo round stagionale al Ricardo Tormo di Valencia.

Le temperature dell’aria registrano circa 19°C, decisamente superiori ad una settimana fa, offrendo condizioni più clementi e maggior aderenza a tutti i piloti. C’è grande attenzione intorno al box di Alex Marquez: la Honda RC213V sembra aver trovato i dovuti aggiornamenti per essere competitiva su ogni tracciato, dopo i podi di Le Mans e Aragon si attendono conferme. Il fratello minore di Marc piazza un buon 1’48″1 che gli vale il miglior tempo del mattino davanti al compagno di marca Taka Nakagami distanziato di oltre quattro decimi. Per il pilota di Cervera da registrare un’innocua scivolata all’ultimo minuto mentre stava provando a forzare ulteriormente sul cronometro. Sul podio immaginario delle FP1 sale Joan Mir distanziato di otto decimi da Alex.

Ancora qualche difficoltà in casa Ducati, con le Desmosedici sembrano faticare a rientrare fra i primi dieci sul layout aragonese. L’unico ducatista in top-10 è Jack Miller con il settimo crono. Si ritorna in pista alle 14:30 per la seconda sessione di prove libere MotoGP.