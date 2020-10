Meteo e traffico in autostrada: incidenti in A10 e A1, anticiclone in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, con rovesci diffusi soprattutto sull’arco alpino e sulla fascia appenninica. Nella notte si prevedono forti temporali in Umbria. Cieli sereni o velati al Sud dove persiste ancora la fase di bel tempo. Le temperature minime oscilleranno fra 10 e 15 gradi, con punte di 22 gradi in Sicilia.

Sabato 24 ottobre schiarite sul Nordovest, continuerà a piovere sul resto del Nord Italia, al Centro e con precipitazioni in estensione anche su Campania e gran parte del Sud. Temporali anche forti su Umbria, alto Lazio e costa marchigiana. Le massime saranno comprese fra 17 e 22 gradi, di poco superiori su Puglia e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 10.3 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 4.7 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per incidente. Sulla A12 Genova-Livorno traffico a rilento tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

Tra Parma e Bologna traffico rallentato in A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano) tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena. A Nord di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A Nord di Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 345.6 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pineto per lavori in corso.

A Napoli Nord sulla A1 Roma-Napoli (Km 750.6 – direzione: Milano) rallentamenti tra Bivio A1/A16 Napoli-Canosa e Nodo A1/Acerra-Afragola per incidente.