Hyundai Elantra N, spiata la Nurburgring per i primi test – VIDEO

La Hyundai Elantra N sta per arrivare e la casa coreana è pronta con i primi test nel difficile circuito del Nurburgring



La Hyundai Elantra del 2021 ha debuttato a marzo con il suo design audace e tagliente, seguita dalla linea sportiva Elantra N con la sua fascia anteriore modificata in agosto.

Lungo la strada, Hyundai ci aveva promesso una vera e propria edizione N con più prestazioni, e ora stiamo avendo un assaggio di ciò che questo significa. Il video spia in calce proviene dalla mecca del benchmarking delle prestazioni – il Nürburgring.

Il video non è completamente on-track. La prima metà è piena di primi piani e fly-by sulle strade vicino alla pista, e questi momenti rivelano una “colonna sonora” molto corposa che emana dagli scarichi a doppio scarico N dell’Elantra. Questo è quasi certamente il sottoprodotto di un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che dovrebbe sviluppare 275 cavalli.

Questo prototipo sembra anche cambiare marcia con una doppia frizione automatica. Voci di corridoio sostengono che Hyundai offrirà la Elantra N con un cambio di questo tipo, in particolare l’otto marce che è apparsa recentemente sulla Veloster N. Dovrebbe anche offrire un’opzione con un manuale a sei marce, pompando la sua potenza alle ruote anteriori. Non sappiamo esattamente cosa Hyundai abbia in serbo per il telaio, ma il filmato in questione mostra una berlina che sembra sia ben piantata che agile, con accenni di lieve sovrasterzo in alcune transizioni.

In breve, l’Elantra N sembra poter essere un’opzione divertente e conveniente per gli intenditori di berline. Ovviamente non abbiamo alcuna indicazione sul prezzo in questo momento, ma con Hyundai che ha recentemente annunciato il prezzo di partenza della nuova Elantra sotto i 17.000 euro con una lista impressionante di equipaggiamenti di serie, siamo ottimisti sul rapporto prezzo-qualità della Elantra N.

Hyundai ha lanciato un teaser ufficiale per l’Elantra N alla fine di settembre. A questo punto è possibile che l’auto possa essere completamente rivelata entro la fine dell’anno. Tuttavia, un debutto all’inizio del prossimo anno come modello 2022 sembra più probabile.