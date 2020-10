F1 GP Portogallo, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

E’ terminato il secondo turno di prove libere sul circuito del Portogallo. Due le interruzioni per incidenti.

Dopo una prima sessione appannaggio della Mercedes, si รจ aperto il secondo turno di azione sul tracciato di Portimao. Nei primi 30′ i piloti useranno le Pirelli 2021.

Afternoon all ๐Ÿ‘‹ We’re up and running again ๐Ÿ™Œ ๐Ÿšฅ 90 mins of FP2 has just got under way! ๐Ÿšฅ#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/UhUxPmVsQj โ€” Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Subito diversi testacoda ed errori vari. Tra i protagonista anche il ferrarista Vettel.

Rischio contatto tra la Haas di Kevin Magnussen e la McLaren di Carlos Sainz.

1’22″147 per Hamilton

Testacoda per Sergio Perez.

1’21″732 per la W11 di Bottas.

1’21″575 per Max Verstappen.

1’20″037 per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

1’19″936 scatto di Sebastian Vettel che passa al comando.

1’17″940 per Bottas su compound soffice.

A metร turno bandiera rossa! dopo un guasto il retrotreno dell’AT01 di Gasly prende fuoco.

๐Ÿšฉ RED FLAG ๐Ÿšฉ Fire and smoke pour out of the rear of Pierre Gasly’s car ๐Ÿ”ฅ The session is halted โŒ#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/iN3iGR8Gy0 โ€” Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Si riparte a 28′ dalla fine. Tutti sono in pista con le gomme morbide. Al mattino invece le mescole usate erano state perlopiรน le medie e le dure. Mercedes come al solito prime al semaforo.

๐Ÿšฅ GREEN LIGHT ๐Ÿšฅ The session restarts with 29 minutes remaining#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/DVRGrBQZeB โ€” Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Nuova clamorosa bandiera rossa! Alla curva 1 Verstappen affianca Stroll per superarlo. Il canadese della Racing Point si sposta e la ruota della RB16 colpisce la fiancata della RP20 mandandola sua ghiaia.

No sooner had we started and we’ve stopped again! ๐Ÿ˜ฎ Verstappen and Stroll tangle at Turn 1, Stroll spins into the gravel and we have another ๐Ÿšฉ Red Flag ๐Ÿšฉ#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น #F1 pic.twitter.com/hFI0gKBcfO โ€” Formula 1 (@F1) October 23, 2020

A 15′ dalla chiusura Bottas, precede Verstappen e Leclerc che conferma i valori del mattino. Quarto posto per Vettel. Hamilton sesto.

Dopo le difficoltร di Ocon al mattino, al pomeriggio รจ toccato all’altra Renault di Ricciardo, ultimo e staccato di 4″.

A 10′ dalla fine si riparte.

Verstappen e Stroll sono sotto investigazione.

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas si conferma al vertice con la Mercedes, davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. La McLaren di Carlos Sainz scavalca Vettel. Soltanto settimo Hamilton. Male le Alfa Romeo con Raikkonen 15ยฐ e Giovinazzi ultimo.