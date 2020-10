F1 GP Portogallo, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Sono terminate le prime prove libere sul tracciato di Portimao. Ferrari in leggera ripresa con Leclerc.



Dopo due settimane di sosta la F1 sbarca per la prima volta in Portogallo. Al semaforo verde tutti in pista per cercare di prendere le misure ad un tracciato più o meno per tutti inedito.

Presente a Portimao anche l’uomo mercato del momento Nico Hulkenberg, sul chi vive in caso di ulteriori problemi per Lance Stroll risultato positivo al Covid come il padre Lawrence.

Errore per la Red Bull di Max Verstappen.

Max Verstappen gets swapped up at Turn 4 🔃 The buttery smooth surface at @AIAPortimao is catching a few drivers out, as they get a feeling for this new venue#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/MywGcqUXhI — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Il primo crono è a firma della McLaren di Carlos Sainz. 1’20″696 per lui.

Dopo la prima mezz’ora Charles Leclerc passa al comando con un 1’20″410.

Il monegasco sulla ghiaia alla curva 14.

Leclerc dips his toes in the gravel, but he’s able to get it out again 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/WYJz5s4NHh — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

1’19″526 per Lewis Hamilton che porta la Mercedes al vertice.

1’18″991 per Valtteri Bottas su medie.

1’18″749 per l’altra Mercedes di Ham pure lui su gialle.

A 20′ dalla fine il finnico torna al comando con un 1018″410.

A 15′ dalla chiusura le due Rosse viaggiano in quarta piazza con Leclerc e e in decima con Vettel. Entrambe finora hanno girato con le dure.

A 10′ dalla bandiera anche Kimi Raikkonen si gira. Il finnico in pista con le medium è soltanto 15°. 17° l’altra Alfa di Antonio Giovinazzi su hard.

A chiudere il gruppo è Esteban Ocon in difficoltà con la Renault per noie al cambio.

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas chiude il turno al comando davanti al team-amte Lewis Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarto Charles Leclerc. Vettel undicesimo.