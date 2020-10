Traffico in autostrada, giovedì 22 ottobre: le tratte da bollino rosso

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 22 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile e piogge sul Nordovest, con possibili temporali su Liguria e arco alpino. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto dell’Italia, dove si registrerà un’altra giornata di sole e temperature miti. Le temperature massime saranno comprese tra 17 e 22 gradi, di poco inferiori sul Nordovest. Dal pomeriggio nuvole in estensione sul Settentrione e sulla Toscana con qualche isolato rovescio, stabile altrove.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano, tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Cascina Merlata e Nodo A8/A4 Torino-Trieste.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) traffico a rilento in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.9 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) rallentamenti tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. In A14 Bologna-Ancona (Km 10 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) si registra una coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A14 Pescara-Bari (Km 394.1 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Pescara sud e Ortona per lavori in corso.

In Campania si segnala traffico a rilento sulla A3 Napoli-Salerno (Km 46.6 – direzione: Salerno) tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.