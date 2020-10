Rosberg-Hamilton, lo scontro si rinnova tra i team dei due campioni

Dopo essere stati compagni e rivali alla Mercedes in F1, ora Nico Rosberg e Lewis Hamilton si scontreranno con i rispettivi team in Extreme E

Sono stati compagni di squadra alla Mercedes e acerrimi rivali, almeno fino al 2016, quando Nico Rosberg riuscì finalmente a battere Lewis Hamilton e alla fine della stagione decise di ritirarsi da iridato in carica. Ora i due torneranno a scontrarsi: stavolta nell’inedita veste di team principal, nel campionato di Extreme E.

Seguendo le orme dell’anglo-caraibico, che a settembre aveva annunciato la fondazione del suo team X44, infatti, anche il tedesco ha lanciato ora la sua squadra Rosberg Xtreme Racing: la nona scuderia che parteciperà a questo nuovo campionato, che si unisce a marchi storici delle competizioni come Chip Ganassi, Andretti ed Hwa.

“Siamo emozionati di svelare la Rosberg Xtreme Racing, l’ultima nuova entrata in Extreme E“, ha spiegato Nico. “Questo campionato rappresenta un’incredibile opportunità non solo per portare consapevolezza, ma anche per ispirare all’azione nella lotta contro il cambiamento climatico: la principale minaccia verso il nostro pianeta oggi. Dal mio ritiro dalla F1 ho dedicato la mia carriera alle tecnologie sostenibili, perciò poter combinare questi tentativi con la mia passione per le corse è incredibilmente soddisfacente.

Anche Rosberg entra in Extreme E

Si tratterà di un campionato di rally avventurosi, disputati con Suv completamente elettrici (gli Odyssey 21 E-Suv), in territori estremi, dall’artico al deserto, dalla foresta pluviale alle coste e ai ghiacciai, ai quattro angoli del globo: Senegal, Arabia Saudita, Nepal, Groenlandia e Brasile. Il calendario scatterà il 22 gennaio 2021 per concludersi il 31 ottobre.

Ad accogliere Rosberg ci ha pensato il fondatore e amministratore delegato della serie, Alejandro Agag: “Abbiamo discusso questo progetto per molti mesi e siamo entusiasti che abbia scelto la Extreme E per il suo ritorno ufficiale all’automobilismo, come fondatore e boss del suo team”. E vedremo chi, tra lui e Hamilton, finirà per avere la meglio in questa nuova e inedita sfida.