Meteo e traffico in autostrada: ritorna il maltempo, piogge al Centro-Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 22 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi al Nord e in Toscana, con precipitazioni sul Nordovest e lungo l’arco alpino, in estensione sulla Lombardia nelle ore notturne. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con addensamenti sterili in Sardegna. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 15 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Venerdì 23 ottobre ancora instabilità diffusa al Nord e sulla Toscana, con fenomeni che proseguiranno anche nelle ore successive. Soleggiato altrove almeno fino al pomeriggio, dopo di che si registreranno rovesci sparsi anche al Centro. Le massime oscilleranno fra 13 e 18 gradi al Nord, fra 20 e 25 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 74 – direzione: Milano) coda in entrata a Fiorenzuola verso Milano per senso unico alternato.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 25.4 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori in corso.

A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Milano) in A1 Panoramica tratto chiuso tra bivio Direttissima e Pian del Voglio in entrambe le direzioni fino alle ore 15:00 del 22/10/2020 per lavori. In alternativa si può percorrere la A1 Direttissima.

Alle porte della Capitale in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

Nei pressi di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.