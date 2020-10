Ford Bronco, attrezzatura antincendio in soccorso delle foreste

Un concept del Ford Bronco è pronto ad aiutare il servizio forestale con un’attrezzatura antincendio incorporata di alto livello

Anche se è stata introdotta solo alcuni mesi fa, la nuova Ford Bronco ha già dato vita a diversi concept. Mentre quelli che abbiamo visto finora si rivolgono alle persone che vivono all’aperto e alle loro necessità di spostamento, il Wildland Fire Rig ha un’applicazione diversa. Sviluppato in collaborazione con Filson, il fuoristrada è stato trasformato in un veicolo di emergenza per sostenere la National Forest Foundation.

Il Bronco ha una lunga tradizione quando si tratta di adempiere ai compiti di veicolo di emergenza e di soccorso, risalendo al modello di prima generazione modificato per il Servizio Forestale. Questo nuovo concept indossa una vernice verde del Servizio Forestale come un richiamo al suo predecessore ed è dotato di una vera e propria attrezzatura antincendio. Ha iniziato come Bronco Badlands a quattro porte con il pacchetto Sasquatch prima di essere trasformato in un veicolo che può aiutare a proteggere le foreste.

L’elenco dei cambiamenti è piuttosto ampio, a partire dalla parte anteriore, dove il Wildland Fire Rig ha un paraurti modulare in acciaio. La specialità del Bronco sono un portapacchi con una barra luminosa a LED, insieme ad attrezzature antincendio che variano da serbatoi d’acqua a una pala e una motosega. Per assicurarsi che fosse all’altezza di spegnere gli incendi, Ford ha installato una pompa dell’acqua ad alta pressione e un serbatoio d’acqua da 50 galloni per alimentare il tubo antincendio incorporato.

Anche l’interno è stato sottoposto ad alcune modifiche, tra cui l’uso di nylon ignifugo per l’headliner e il divisorio del vano di carico posteriore. I sedili sono avvolti in pelle nera trapuntata e c’è una radio CB sulla console centrale. A completare le modifiche sono state aggiunte le maniglie rifinite in verde per completare i bulloni delle portiere, i braccioli e le finiture dei sedili.

Anche se è un concept, il Wildland Fire Rig è più di una semplice idea, dato che Ford donerà due Bronco appositamente attrezzati, modellati secondo il concept, alle squadre di pompieri.