Fiat 500 Elettrica 3+1, una porta in più e la passione di sempre

Ecco arrivare la nuova Fiat 500 Elettrica 3+1, la nuova aggiunta alla gamma elettrica con una speciale portiera in più

Fiat ha mostrato la nuovissima 500 Elettrica (o 500e) per la prima volta nel marzo di quest’anno. Giorni prima che il mondo fosse colpito dai vari lockdown, l’azienda italiana ha presentato in anteprima il futuro della storica targa che rivela il primo membro della famiglia 500 revisionata. Oggi, a più di sette mesi di distanza, la casa automobilistica presenta una nuova aggiunta alla gamma. Vi presentiamo la 500 Elettrica 3+1.

Fiat afferma che questa nuova e più pratica versione della city car elettrica è stata progettata per le persone che hanno famiglie e molti compiti diversi da svolgere quotidianamente. Viene descritta come “tutta nuova, tutta elettrica e con una portiera in più” ma “sempre 500“. È praticamente la stessa auto che avete visto nel marzo di quest’anno, ma con una piccola portiera aggiuntiva sul lato passeggero. Sì, non c’è una portiera sul lato del conducente.

La buona notizia è che la manovrabilità della 500 non è stata compromessa in quanto la versione 3+1 one ha esattamente le stesse dimensioni della 500e standard. È interessante notare che non c’è differenza tra le dimensioni e la forma della portiera del passeggero tra la 500e 3+1 e la 500e. Il trucco qui è che quello che è un pezzo di parafango solido sulla vettura standard si trasforma in una piccola portiera con cerniere sul retro.

Fiat osserva che la nuova portiera non influisce sulla maneggevolezza e sul consumo energetico dell’auto, nonostante 30 kg al peso complessivo. Vale anche la pena sottolineare che la piccola portiera posteriore può essere aperta solo quando la portiera del passeggero viene aperta come misura di sicurezza.

Le vendite della nuova 500 Elettrica 3+1 inizieranno con una serie speciale di lancio La Prima, che ha una ricca dotazione di serie, tra cui il cruise control adattivo, i fari full-LED, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, i sensori di parcheggio a 360 gradi, la telecamera per il parcheggio e altro ancora.

Fiat lancia anche tre diversi livelli di assetto per la 500 normale – Action, Passion e Icon, offrendo un mix diverso tra batteria, motore elettrico, equipaggiamento e opzioni di personalizzazione.