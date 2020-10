Alex Marquez: “Basta domande su mio fratello, non risponderò più”

Alex Marquez proverà a centrare il terzo podio consecutivo nel GP di Teruel. E su suo fratello Marc: “Non risponderò ad altre domande su di lui”.

Nel secondo week-end al MotorLand Alex Marquez proverà a ripetere la grande impresa di domenica scorsa. Non c’è due senza tre e, dopo i podi di Le Mans e Aragon, insegue il tris nel GP di Teruel. L’obiettivo non è la vittoria, anche se preferisce non nominarla per scaramanzia. La scorsa settimana è andato vicinissimo al suo primo trionfo in MotoGP, ma alla fine Alex Rins ha avuto la meglio per un soffio.

Il pilota del Repsol Honda Team, nel giovedì di conferenza stampa, si è detto contento del rinnovo di Taka Nakagami e si mostra deciso verso il prossimo appuntamento in calendario. “Non ho niente da perdere, è vero, ma il mio obiettivo questo fine settimana non è vincere la gara, ma fare lo stesso lavoro dello scorso week-end. Alla fine, la gara è stata una conseguenza di tutte le sessioni in cui abbiamo lavorato molto bene. Stiamo migliorando, con il freddo, con il caldo e in tutte le condizioni siamo riusciti ad andare molto veloci. Sarà un fine settimana interessante per vedere dove possiamo andare, penso che ci sia ancora spazio per alcuni punti e dobbiamo concentrarci sulle qualifiche”.

Passaggio in LCR e condizioni di Marc

Alex Marquez ribadisce di accettare la decisione della Honda di volerlo “declassare” in LCR al fianco di Nakagami. D’altronde i team satelliti hanno azzerato il gap dai team factory, Yamaha è un esempio molto lampante. “Per me non è un passo indietro, è un passo laterale per essere più forte in MotoGP. In seguito, se i risultati saranno buoni, cercherò di tornare nel team Repsol se ne avrò l’opportunità”. E su suo fratello Marc Marquez chiosa: “Per quanto riguarda la situazione di Marc non è cambiato nulla, tutto rimane come nelle ultime settimane, lui continua con il recupero. Non risponderò più ad altre domande su Marc, sono concentrato sul mio weekend e non voglio più che mi venga chiesto, dimentichiamolo un po’ e concentriamoci su di me ”.