Acura RDX PMC Edition 2021, full optional a tiratura limitata

Come già annunciato in precedenza, Acura si appresta a debuttare con una serie limitata della RDX PMC Edition in perfetto tempismo

Già a settembre, Acura aveva annunciato l’arrivo dell’edizione RDX PMC Edition per il model year 2021 in Thermal Orange che ricorda la supercar ibrida NSX. È giusto in tempo per Halloween e il marchio di lusso giapponese ha appena annunciato il prezzo di questi veicoli a tiratura limitata costruiti a mano.

La RDX PMC Edition avrà un prezzo di 51.000 dollari (43.000 euro).

Ora, perché questo modello è un affare? Il più costoso modello di RDX Acura che si possa costruire sarebbe il pacchetto Advance con il sistema Super Handling All-Wheel Drive e cerchi in lega neri da 20 pollici tagliati a diamante, al prezzo di 51.430 dollari. Scegliete il modello A-Spec e il prezzo scenderà a 48.608 dollari a spese della perdita del display head-up da 10,5 pollici, dei tergicristalli con sensore di pioggia e del sistema di telecamere surround.

Poiché l’Acura RDX PMC Edition è un matrimonio tra il meglio dell’A-Spec e l’Advance Packages, è la versione più equipaggiata del crossover che si possa acquistare. Con in più l’aggiunta di caratteristiche esclusive PMC come i cerchi in lega neri lucidi da 20 pollici in lega, il bordo della griglia del colore della carrozzeria, i terminali di scarico cromati neri, il tetto nero lucido, gli specchietti laterali e le maniglie delle portiere anch’esse nere. Anche l’arancione termico è una caratteristica dell’edizione PMC.

A quel prezzo viene offerto praticamente tutto quello che c’è nella lista degli optional, e anche di più. Inoltre, ciascuna delle unità RDX PMC Edition è costruita a mano in Ohio insieme alla NSX.

Verranno costruite solo 360 unità per gli Stati Uniti, con Acura che inizierà la consegna entro il 29 ottobre 2020.