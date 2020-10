Traffico in autostrada, 21 ottobre: anticiclone in rinforzo, incidente sulla A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Anticiclone subtropicale in rinforzo e giornata di bel tempo da Nord a Sud, salvo annuvolamenti sterili sul Nordovest e foschia sulla costa veneta. Dal pomeriggio addensamenti in progressione anche sulla Toscana, con possibili piovaschi sulle valli piemontesi. Cieli sereni altrove, ad eccezione di velature in transito sulla Sicilia ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 18 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico a rilento anche tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 2.4 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso. In A12 Genova-Livorno (Km 31.5 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Rapallo e Lavagna per lavori.

Fra Parma e Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 129.6 – direzione: Milano) rallentamenti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa – Campegine per ripristino incidente.

Alle porte di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 302 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Incisa – Reggello e Firenze sud per veicolo in avaria.

Nei pressi della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A14 Ancona-Pescara rallentamenti tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, tra Giulianova e Val Vibrata, tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori in corso.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.