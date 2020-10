MXGP, Tony Cairoli sul podio: “Domenica proveremo a vincere”

Tony Cairoli terzo al termine del secondo round a Lommel. 55 i punti di differenza che lo separano dal leader Tim Gajser. Domenica serve una prestazione impeccabile.

Tony Cairoli riesce a rendersi protagonista di un’ottima seconda manche a Lommel, ma perde ancora qualche punto in classifica mondiale su Tim Gajser. Sulla pista sabbiosa del Limburgo, bagnata dalle precipitazioni notturne ed un forte vento in aumento nelle ore centrali della giornata, il pilota della KTM 450SX-F ha segnato il miglior tempo nella sessione di prove libere e successivamente l’ottavo in quella cronometrata.

In gara-1 la partenza non è stata delle migliori, al termine del primo giro Tony Cairoli era settimo ed ha perso il passo del gruppo di testa, arrivando quinto al traguardo. In gara-2 è partito con i primi, ha approfittato di un errore del leader mondiale Tim Gajser ed ha chiuso secondo alle spalle del compagno di squadra Jorge Prado. Una sfida tra i due che si è rivelata avvincente, ma alla fine Cairoli ha dovuto evitare l’affondo per un problema alla maschera.

Al termine del secondo round a Lommel Tony ha concluso al terzo posto finale, confermando il secondo posto in classifica di campionato. Tra quattro giorni si tornerà in pista con l’ultima delle tre gare sul tracciato di Lommel. “Oggi mi sono piaciuto; lo scorso fine settimana ero la “brutta copia” di me stesso, perché tutti sanno come posso guidare sulla sabbia e anche se oggi non è stata la mia giornata migliore su questa superficie, ho migliorato. La seconda manche è andata bene e ho trovato un bel feeling con la moto, ho commesso alcuni errori ma mi sono avvicinato ai primi e in alcuni punti ero un po’ più veloce di Jorge – ha sottolineato Tony Cairoli -. Ma avevo già finito il roll-off e quindi non ho avuto la possibilità di ripassarlo. Ho provato a vincere ma oggi Jorge era forte e si è meritato il Gran Premio. Di sicuro cercheremo di migliorare per domenica prossima e proveremo a vincere”.

Classifica Campionato MXGP: 1-T.Gajser 533p. 2-A.Cairoli 478p. 3-J.Prado 476p. 4-J.Seewer 461p. 5-R.Febvre 421p.