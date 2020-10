Meteo e traffico in autostrada: doppio incidente sulla A1 Milano-Napoli

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi al Nord e sulla Toscana, con possibili rovesci sparsi sul Nordovest nel corso della notte. Bachi di nebbia sulle pianure venete e romagnole. Cieli sereni al Centro, al Sud e sulle Isole maggiori, prevista nebbia sulle pianure umbre. Le minime oscilleranno tra 9 e 14 gradi, di poco superiori su Sardegna e Sicilia.

Giovedì 22 ottobre piogge sparse su Piemonte e Alpi occidentali, stabile e soleggiato altrove, con le temperature massime che oscilleranno tra 17 e 22 gradi. Dal pomeriggio rovesci anche su Liguria e alta Toscana oltre che sulle Alpi centrali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Tra Parma e Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 130.5 – direzione: Napoli) coda di 4 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per ripristino incidente.

A Nord di Firenze sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta ed il Bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, si registrano 10 km di coda a seguito di un tamponamento tra quattro camion. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 339.7 – direzione: Ancona) code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori.

Alle porte di Napoli sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.