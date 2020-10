Marquez di nuovo operato? Arriva il comunicato della Honda

Dopo le recenti notizie su una possibile terza operazione per Marc Marquez, la Honda ha deciso di diramare un comunicato.

Marc Marquez dopo il brutto infortunio rimediato durante la prima gara non è più riuscito a ritornare in moto. Lo spagnolo aveva provato un recupero lampo salvo poi avere una ricaduta che lo ha costretto a mollare completamente questa stagione. A questo punto il rider iberico ha deciso di fare le cose con calma senza forzare le cose.

Dopo la ricaduta Marquez si era sottoposto nuovamente ad un intervento chirurgico. Nelle ultime ore però si era diffusa la notizia attraverso alcuni media spagnoli secondo cui il rider iberico sarebbe stato pronto a dover subire addirittura una terza operazione.

Marquez: “Sto continuando il recupero”

I colleghi di Sport però, citando un comunicato della stessa Honda, hanno voluto rassicurare i tifosi di Marquez: “Il team Repsol Honda vuole confermare che il recupero di Marc Marquez sta procedendo come specificato. Sarà un recupero lungo e intenso, ma Marc e il suo team non alcun motivo per preoccuparsi”.

A conferma di ciò anche lo stesso rider iberico ha postato poco fa sui propri social una foto dove sta alzando dei pesi con la didascalia: “Continuiamo con il recupero”. Insomma a quanto pare, per fortuna, non ci sarà una nuova operazione per Marquez che a questo punto potrebbe anche decidere di ritornare in pista direttamente nel 2021.

Antonio Russo