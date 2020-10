Honda e Repsol ancora insieme? Arriva l’annuncio ufficiale

Honda e Repsol, dopo ben 26 anni di partnership hanno deciso di proseguire ancora insieme per altre due stagioni.

Quando si parla di Honda viene quasi in automatico parlare anche di Repsol. La partnership tra questi due colossi, infatti, dura ormai da 26 anni ed è praticamente indissolubile. L’azienda spagnola in tutte queste stagioni di successi ha colorato le moto del team giapponese personalizzandone le livree.

Naturalmente la massiccia presenza della Repsol all’interno del team Honda ha spesso portato la squadra giapponese a scommettere più di una volta su piloti iberici. Basti pensare che negli ultimi 10 anni solo Dovizioso e Stoner sono stati gli unici due rider non spagnoli a salire sulla moto nipponica.

Il rapporto è così intenso che la maggior parte degli eventi che la Honda organizza in Europa come ad esempio la presentazione del team di anno in anno vengono spesso svolti proprio nella sede centrale della Repsol a Madrid.

Honda-Repsol ancora insieme per altri due anni

Recentemente però questo rapporto sembrava scricchiolare e da più parti si era parlato di una possibile rottura con la Honda che a quel punto si sarebbe buttata tra le braccia della Shell. Non sarà così però, perché è di poca fa la notizia che la squadra giapponese ha prolungato il proprio rapporto con Repsol per altre due stagioni portando così il computo totale degli anni vissuti insieme a 28.

Questo il commento di Begoña Elices García, Repsol’s Executive Managing Director of Communications: “Il rinnovo di questo accordo con un partner importante per Repsol come Honda in MotoGP è la prova della forza della nostra alleanza, soprattutto nell’attuale clima internazionale causato dal coronavirus. Per Repsol il fattore tecnologico è fondamentale e questa storica partnership ha fornito molta innovazione e collaborazione”.

Antonio Russo