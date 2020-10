Inconveniente per Hamilton: fora una gomma in autostrada (FOTO)

Lewis Hamilton protagonista di un episodio sfortunato in autostrada: buca la gomma della sua Mercedes Eqc e deve sostituirla da solo

In Formula 1, di questi tempi, sembra andargli tutto per il verso giusto. Tanto che all’ultimo Gran Premio dell’Eifel ha raggiunto il record di novantuno successi in carriera di Michael Schumacher ed è ormai involato verso la vittoria anche del suo settimo titolo mondiale.

Ma qualche colpo di sfortuna al volante può capitare anche a Lewis Hamilton, se non in gara almeno sulle strade di tutti i giorni. E in effetti è proprio quanto gli è capitato in questi giorni su un’autostrada, mentre stava guidando la sua Mercedes Eqc, e ha forato una gomma.

Hamilton cambia la gomma della sua Mercedes Eqc

L’esito di questo inconveniente lo ha testimoniato lui stesso con un post, con tanto di foto, sui suoi immancabili profili ufficiali sui social network. Le immagini ritraggono infatti il pilota anglo-caraibico, fermo ad una stazione di servizio, vestito con una tenuta che decisamente non passa inosservata (felpa viola e pantaloncini verdi), mentre indossa i panni per lui insoliti del meccanico e si sostituisce da solo la ruota bucata.

“Mi ci è voluto un minuto per cambiarla”, ha scritto lui stesso nella didascalia del post: una durata molto diversa da quelle a cui è abituato con i pit stop del suo team in Formula 1. “Ma, una volta finito, sono tornato per strada sulla mia Eqc. È fantastico non dover fare rifornimento”.

We had a tyre blow out on the motorway and had to stop at the station. Took a minute to change the wheel but once done, I was back on the road in my EQC. It’s the best not having to refuel. 🔋 pic.twitter.com/7ncdostlq0 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 20, 2020

Una sottolineatura ecologista, visto che la macchina in questione è un Suv elettrico, ma anche uno spottone alla “sua” Casa della Stella a tre punte. Hamilton si conferma dunque attento all’ambiente, ma anche profondamente aziendalista. E, tutto sommato, anche fortunato, perché episodi del genere è sempre meglio che non accadano in gara.