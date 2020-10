Danilo Petrucci, video di auguri per i fan a partire da 46 euro

Danilo Petrucci si è iscritto alla piattaforma Cameo: i suoi fan potranno richiedere un video di auguri personalizzato ad un prezzo da 46 euro in su.

Per i piloti della MotoGP che non hanno contratti milionari, fare leva sui fan può essere un’ulteriore fonte di guadagno per arrotondare l’ingaggio. Non tutti hanno la fortuna di avere stipendi all’altezza di Marc Marquez e Valentino Rossi, quindi i social e altre piattaforme possono rivelarsi molto utili per aumentare la propria fama, il seguito di follower e quindi le entrare da sponsor e private.

Infatti grandi personaggi del motociclismo come Jonathan Rea o Scott Redding stanno tentando la fortuna anche su piattaforme come YouTube. Ad esempio il sei volte campione del mondo di Superbike quest’anno ha condiviso diversi video su YouTube dove mostra curiosità e immagini che non si vedono in televisione durante i weekend di gara. Idem Scott Redding sebbene in uno stile più estroverso e borderline.

Petrux approda su Cameo

Gli stipendi di tanti piloti MotoGP si aggirano in media al di sotto del milione di euro, ad esempio è il caso di Jack Miller, Franco Morbidelli o Miguel Oliveira. Tra questi anche Danilo Petrucci, nonostante corra per un team ufficiale come la Ducati. Il pilota umbro l’anno scorso ha ammesso di ritenersi fortunato di poter guadagnare molti soldi per un ragazzo di 29 anni, pur sottolineando di essere lontano dalla media degli atleti che gravitano in classe regina. Ma Petrux ha trovato uno stratagemma per guadagnare un piccolo supplemento extra, o semplicemente per mantenere un contatto più diretto con i suoi follower.

Leggi anche -> Joan Mir: “Non penso al Mondiale come gli altri piloti”

Il vincitore del GP di Le Mans ha inaugurato un account personale sulla piattaforma Cameo. A partire da 46 euro i suoi fan potranno richiedere un video personalizzato di auguri per celebrare eventi importanti come compleanni, feste di laurea, matrimoni, ecc. Danilo Petrucci ha un massimo di sette giorni per registrare il video e inviarlo privatamente all’utente tramite questa piattaforma.