Traffico in autostrada, martedì 20 ottobre: le zone da bollino rosso

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 20 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il vortice anticiclonico garantisce una giornata di bel tempo su quasi tutta l’Italia, salvo addensamenti in transito sul Nordovest, con possibili fenomeni sparsi su Liguria e valli piemontesi a metà giornata. Velature in transito anche su alta Toscana, Salento e Basilicata, ma senza pioggia. Le temperature massime restano stabili e comprese fra 17 e 22 gradi, di poco inferiori sul Nordovest. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sul Settentrione ma non si registreranno precipitazioni degne di nota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. All’altezza di Como sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) traffico a rilento tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori. In A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Napoli) coda tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 3.2 – direzione: Gravellona Toce) coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Alle porte di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 157.6 – direzione: Napoli) coda in uscita a Modena Nord provenendo da Milano. A Sud di Firenze sulla A1 Firenze-Roma rallentamenti tra Valdarno e Arezzo.

Nei pressi della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Su Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) traffico a rilento tra Capodichino e Corso Malta. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.