Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 20 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone di matrice nordafricana rafforza la sua presenza sull’Italia apportando bel tempo e temperature oltre la media stagionale. Nella notte cieli poco nuvolosi al Nord, con possibili banchi di nebbia tra Romagna e bassa Lombardia. Cieli sereni sul resto della Penisola, salvo velature in transito sulla Calabria jonica e la Sicilia meridionale. Le minime saranno comprese fra 10 e 15 gradi. In tarda notte possibili piovaschi sulla Liguria.

Mercoledì 21 ottobre sarà una giornata di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, ad eccezione di addensamenti sul Nordovest, con isolati rovesci sulle valli piemontesi. Temperature massime in leggero aumento e oscilleranno fra 17 e 22 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Nel pomeriggio nuvole in rinvigorimento su Toscana e Sicilia, ma senza fenomeni.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 22, nel quale sono rimasti coinvolti un camion ed un furgone che occupano l’intera carreggiata. 3 km di coda all’interno del tratto interessato. Tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano segnaliamo code per curiosi. A chi da Milano è diretto a Varese o Malpensa si suggerisce di immettersi sula A9 Lainate-Chiasso.

Sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

(20 ottobre 2020 ore 09:57).

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Milano) in A1 Panoramica tratto chiuso tra bivio Direttissima e Pian del Voglio verso Bologna fino alle ore 12:00 del 22/10/2020 per lavori.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.