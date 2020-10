Beaubier, dai titoli MotoAmerica alla Moto2: correrà col team American

By

Cameron Beaubier ha appena vinto il quinto titolo MotoAmerica Superbike e approderà nel team American Racing in Moto2 nel 2021.

Tra le novità del campionato mondiale Moto2 2021 ci sarà l’arrivo di Cameron Beaubier. Il pilota statunitense ha vinto il titolo MotoAmerica Superbike, il quinto in carriera, e l’anno prossimo farà il salto nel Motomondiale.

Correrà con il team American Racing al posto di Joe Roberts, che sostituirà Enea Bastianini (futuro in MotoGP con Avintia Ducati) nel team Italtrans. Il suo compagno di squadra sarà il confermato Marcos Ramirez.

Per Beaubier un’occasione importante dopo tanti anni trascorsi a gareggiare negli Stati Uniti nel campionato MotoAmerica Superbike. Per il pilota classe 1992 non sarà un esordio assoluto nel Motomondiale, dato che vi ha corso già nel 2009 nella classe 125 con il team Red Bull KTM. Il suo compagno era…Marc Marquez.

Il rider americano ha anche fatto un’apparizione nel Mondiale SBK nel 2016, quando rimpiazzò l’infortunato Sylvain Guintoli sulla Yamaha R1 del team Pata nel round di Donington. Proprio con la Yamaha ha conquistato i suoi cinque titoli in MotoAmerica Superbike, però adesso è pronto per correre in Moto2 e cercherà di emergere sul palcoscenico mondiale.