Traffico in autostrada, lunedì 19 ottobre: incidenti in A1 e A4

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 19 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Addensamenti cumuliformi sul Settentrione e l’Appennino meridionale, possibili piovaschi tra Aspromonte e Sicilia orientale. Le temperature massime oscilleranno fra 16 e 21 gradi. Nel pomeriggio deboli precipitazioni previste anche sull’Appennino abruzzese e sul litorale orientale della Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) traffico rallentato in uscita a Monza provenendo da Brescia. In A4 Torino-Brescia coda tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Tangenziale Nord MI per incidente, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Grandate e Como Monte Olimpino per lavori.

All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 275 – direzione: Milano) code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante. A Sud del capoluogo toscano si segnala traffico a rilento in A1 Firenze-Roma (Km 356.2 – direzione: Milano) tra Arezzo e Valdarno per Ripristino incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) rallentamenti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.