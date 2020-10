Superbike, Mercado ufficializza l’addio al team Motocorsa

Leandro ‘Tati’ Mercado non correrà con il team Motocorsa Racing Ducati nel Mondiale SBK 2021. Il pilota argentino ha annunciato l’addio.

Il campionato mondiale Superbike 2020 è andato in archivio e adesso si attendono le mosse dei team che devono ancora definire i piani per il 2021.

Tra questi c’è anche Motocorsa Racing, che quest’anno ha affidato la sua Ducati Panigale V4 R a Leandro Mercado. Ma il pilota della squadra diretta la Lorenzo Mauri non sarà più l’argentino, il quale sui social network ha comunicato l’addio:

«Finiamo una stagione difficile in cui, nonostante gli infortuni, ho sempre dato il meglio di me cercando di progredire. Peccato che questo progetto non sia andato come tutti speravamo. Voglio annunciare la mia separazione da Motocorsa Racing e ringraziare per tutto il lavoro di quest’anno. Non ho ancora definito il mio futuro e spero di avere presto novità. Voglio ringraziare anche tutti i miei sponsor e le persone che continuano a sostenermi e a motivarmi come sempre».

Mercado non sa ancora cosa farà nel 2021, anche se ovviamente spera di prendere ancora parte al Mondiale SBK. Anche il team Motocorsa Racing deve annunciare il pilota per l’anno prossimo. Intanto nel test di oggi a Estoril ha utilizzato Axel Bassani, rider che ha corso nel Mondiale Supersport nell’ultima stagione.

Per Dorna mantenere Mercado nel campionato sarebbe importante anche in ottica calendario Superbike, visto che l’Argentina farebbe parte degli appuntamenti da disputare. Nel 2020 è stato annullato causa Covid-19 e l’anno prossimo non si sa cosa succederà. Tanta incertezza.