MXGP, Tony Cairoli si allontana dalla vetta: “Sono davvero deluso”

Tony Cairoli sesto al termine del GP di Lommel. Il pilota KTM vede allontanarsi la testa della classifica, ma fra tre giorni cercherà il riscatto.

Il primo dei tre round di Lommel si è rivelato particolarmente ostico per Tony Cairoli, in lotta per il decimo titolo mondiale. Sulla pista sabbiosa belga ha ottenuto il quattordicesimo tempo nelle prove cronometrate e in gara-1 non è riuscito a rendersi autore di una buona partenza a causa di un incidente. Poco dopo ha riportato anche una caduta ed è riuscito a risalire fino alla tredicesima piazza.

Nella seconda manche è riuscito a partire bene con la sua KTM 450 SX-F, Tony Cairoli ha centrato la top ten ma è stato nuovamente spinto fuori. Ha subito recuperato diverse posizioni e al termine del primo giro è passato ottavo sul traguardo, rimontando altre due posizioni. Il sesto posto in gara-2 consente a Cairoli di chiudere al nono posto la giornata, mantenendo così il secondo posto in classifica iridata. Fra tre giorni il Mondiale di motocross ritornerà sulla pista di Lommel. “Sono davvero deluso. Ci aspettavamo un risultato migliore qui, dove in passato abbiamo fatto delle belle gare. Ancora una volta, abbiamo faticato nelle prove cronometrate e partendo dal mio cancello sono stato buttato fuori in entrambe le partenze, trovandomi fuori dalla top ten… Ho finito sesto ma vogliamo essere molto più vicini al podio e ora dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare per mercoledì. Ho ricevuto un buon trattamento al ginocchio questo fine settimana e sono davvero felice di come va; sono ancora insicuro nelle curve a sinistra ma sono felice perché non mi fa più male come prima.”

Gara Uno: 1-G.Paulin 2-T.Gajser 3-J.Prado 4-B.Bogers 13-A.Cairoli

Gara Due: 1-T.Gajser 2-R.Febvre 3-J.Seewer 4-J.Prado 6-A.Cairoli

Campionato: 1-T.Gajser 488p. 2-A.Cairoli 440p. 3-J.Prado 429p. 4-J.Seewer 429p. 5-R.Febvre 383p.