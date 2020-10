MotoGP Teruel: Programma e Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gare

La MotoGP è pronta a scendere in pista nuovamente ad Aragon per il GP di Teruel. In testa al campionato c’è lo spagnolo Mir.

La MotoGP ritorna a correre nuovamente ad Aragon dopo il pazzo Gran Premio di domenica che ha visto grandi protagonisti i due piloti Suzuki con Rins che ha vinto la gara e Mir che ha chiuso al 3° posto issandosi inoltre in testa alla classifica iridata.

Grande gara anche per Alex Marquez che ha infilato il secondo podio consecutivo rischiando addirittura di portare a casa la prima vittoria in carriera in MotoGP. Per questo secondo appuntamento consecutivo in terra ispanica dovrebbe mancare ancora una volta Valentino Rossi ancora alle prese con il Covid-19.

Dovi ci crede ancora

Per quanto concerne il discorso campionato, attualmente Quartararo insegue Mir a sole 6 lunghezze. Al terzo posto, invece, c’è Vinales a meno 12. Se la gioca per il campionato anche Dovizioso che è a soli 15 punti dal pilota della Suzuki.

Il rider della Ducati però sinora non è riuscito a brillare, anche se ha quasi sempre portato punti pesanti a casa. Se vuole vincere il campionato però avrà bisogno di cominciare a conquistare qualche podio e qualche vittoria.

Dirette Sky Sport e DAZN

Venerdì 23 ottobre

10:00-10:40 – FP1 Moto3

10:55-11:40 – FP1 MotoGP

11:55-12:35 – FP1 Moto2

13:35-14:15 – FP2 Moto3

14:30-15:15 – FP2 MotoGP

15:35-16:10 – FP2 Moto2

Sabato 24 ottobre

10:00-10:40 – FP3 Moto3

10:55-11:40 – FP3 MotoGP

11:55-12:35 – FP3 Moto2

13:15-13:55 – Qualifiche Moto3

14:10-14:40 – FP4 MotoGP

14:50-15:30 – Qualifiche MotoGP

15:50-16:30 – Qualifiche Moto2

Domenica 24 ottobre

9:20-9:40 – Warm-Up Moto3

9:50-10:10 – Warm-Up MotoGP

10:20-10:40 – Warm-up Moto2

11:20 – Gara Moto3

13:00 – Gara MotoGP

14:30 – Gara Moto2

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 23 ottobre

13:15 – Qualifiche Moto3

14:10 – FP4 MotoGP

14:50 – Qualifiche MotoGP

15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 24 ottobre

11:20 – Gara Moto3

13:00 – Gara MotoGP

14:30 – Gara Moto2

