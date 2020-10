Meteo e traffico in autostrada: l’anticiclone di ottobre sull’Italia

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 19 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione garantirà bel tempo su tutta la Penisola, anche se non mancheranno rovesci isolati. In serata previsti addensamenti sparsi, ma senza fenomeni, su Val Padana e Calabria jonica. Nella notte banchi di nebbia su bassa Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, possibili piovaschi sulla Liguria. Le temperature minime saranno comprese fra 8 e 13 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Martedì 20 ottobre sarà un’altra giornata di sole su quasi tutta l’Italia, ad eccezione del Nordovest, dove avremo nuvole e qualche isolato rovescio in Liguria. Le massime si subiranno un leggero rialzo e si attesteranno fra 17 e 22 gradi. Nel pomeriggio nuvole in transito sull’Appennino meridionale e al Nord della Penisola.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia (Km 133.6 – direzione: Trieste) coda tra Cormano e Sesto San Giovanni per fumo proveniente da un incendio.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 339.7 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori. In A14 Ancona-Bari (Km 387.4 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per lavori.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.