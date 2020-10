F1 Portogallo: Programma e Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gara

By

La F1 torna in Portogallo dopo 24 anni di assenza. Qui Lewis Hamilton potrebbe festeggiare il sorpasso su Schumacher arrivando a quota 92.

Il Gran Premio di Portogallo torna finalmente in calendario, questa volta però si correrà per la prima volta ad Algarve. L’ultima edizione, invece, si era disputata all’Estoril nel 1996, in quel frangente a trionfare ci aveva pensato Jacques Villeneuve.

Negli ultimi anni della sua storia il GP del Portogallo ha sempre visto trionfare una Williams, basti pensare che nelle su ultime 6 edizioni per 5 volte a tagliare il traguardo davanti a tutti è stata una vettura del marchio britannico.

Hamilton può superare Schumacher

Quest’anno, a causa anche dal COVID-19, il GP del Portogallo è tornato in calendario, ma in una veste nuova grazie al nuovo circuito di Algarve che ospiterà le monoposto più veloci del mondo attraverso il suo tracciato da 4653 metri e le sue 15 curve.

L’autodromo è stato inaugurato nell’ottobre del 2008. Costato circa 195 milioni di euro ha ospitato sinora gare di SBK e Gran Turismo. La F1, invece, sinora qui aveva solo svolto dei test invernali.

Proprio questo nuovo tracciato potrebbe consentire a Lewis Hamilton di superare Michael Schumacher nella classifica dei piloti più vincenti di sempre nella storia della F1. Il britannico inoltre, al momento, ha un vantaggio di 69 punti sul secondo in graduatoria che è Bottas e punta ad incrementarlo per avvicinarsi così al 7° titolo iridato che lo porterebbe accanto proprio a Schumi come driver più titolato di sempre nella storia della F1.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 23 ottobre

Prove libere 1: 12:00 – 13:30

Prove libere 2: 16:00 – 17:30

Sabato 24 ottobre

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Domenica 25 ottobre

Gara: 14:10

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 24 ottobre

Qualifiche: 18:30 – 19:30

Domenica 25 ottobre

Gara: 18:10

Antonio Russo