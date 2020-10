Rea, sesto titolo mondiale Superbike: “Un viaggio incredibile”

Jonathan Rea al settimo cielo dopo la conquista del titolo mondiale SBK numero 6. Il pilota Kawasaki si conferma un fenomeno.

E sono sei. Jonathan Rea ha conquistato il sesto titolo mondiale Superbike in carriera. Sabato in Gara 1 a Estoril è arrivato quarto e ha potuto festeggiare il nuovo trionfo.

Gli sarebbero bastati 3 punti, ma il fenomeno della Kawasaki non è abituato a fare gare rinunciatarie. La caduta nella Superpole lo aveva costretto a partire quindicesimo, ma dopo lo start ha presto recuperato e per un po’ ha lottato per la zona podio. Poi si è staccato e si è accontentato della quarta posizione. Al termine della manche, grande festa per lui e il team.

Queste le parole di Rea dopo la conquista del sesto titolo mondiale SBK: “Non ho sensazioni in questo momento; Non riesco nemmeno a guardare indietro. È stato un viaggio incredibile in questa stagione. Voglio ringraziare il WorldSBK, la Dorna, tutti i circuiti e gli organizzatori per aver gareggiato anche quest’anno. Nel mezzo di ciò che tutti hanno vissuto nel 2020, lo sport arriva sempre secondo, ma siamo riusciti a correre. Mi mancano i fan qui, mi manca non avere la mia famiglia e gli amici qui. Non possono essere qui in questo momento, ma questo titolo è per tutti loro e per il mio Kawasaki Racing Team, per aver continuato a spingere in questa stagione. Siamo partiti indietro come l’anno scorso ma non ci siamo mai arresi. È stato un viaggio infernale e sono felice“.

About yesterday’s extraordinary come back race by @jonathanrea to clinch the Title…

Highlight for Mr. @Reddingpower waiting JR to congratulate in Parc Fermé! Great sportsmanship!

This is why we love @WorldSBK !

Next season more Battles @ArubaRacing pic.twitter.com/6nccP0eKMt — KRT WorldSBK (@KRT_WorldSBK) October 18, 2020

