Nuova Toyota GRMN Yaris spiata al Nurburgring – VIDEO

Un nuovo modello della pluripremiata Toyota Yaris GR starebbe per arrivare presto nei concessionari a giudicare da un recente video spia

La Toyota Yaris GR è una delle auto più entusiasmanti del 2020 che ha portato la tecnologia e la passione per le auto da rally sulla piccola utilitaria Yaris con risultati entusiasmanti.

Con un ingegnoso sistema di trazione integrale, motore turbo e cambio manuale, questa minuscola vettura è l’antidoto perfetto per la massa sempre crescente di veicoli senza passione in circolazione oggi. A quanto pare, Toyota potrebbe avere una Toyota Yaris ancora più concentrata sulla strada, che è stata filmata durante alcuni test al Nürburgring.

La divisione performance GRMN di Toyota è l’acronimo di Gazoo Racing Masters del Nürburgring e questo team dedicato ha grandi progetti per il futuro dei prodotti degli appassionati di Toyota. Toyota ha una ricca storia di sport motoristici e recentemente ha visto un enorme successo nelle gare endurance, dove ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2018, 2019 e 2020. Toyota ha fatto progressi anche nel mondo dei Rally, dove si è classificata seconda nel Campionato Costruttori WRC nel 2019 e sta vedendo enormi risultati nel 2020 correndo testa a testa con Hyundai per il primo posto.

Questa passione per gli sport motoristici sta avendo un grande impatto su Toyota e si può vedere che la loro linea di prodotti sta lentamente cambiando per offrire proposte più entusiasmanti. La Toyota Yaris GRMN del 2018 ha fissato un precedente per i prodotti GRMN del futuro, offrendo un’esperienza incentrata sul conducente piuttosto che sulla ricerca di prestazioni a tutto campo. Con la Yaris GR 2020 stiamo assistendo all’evoluzione di questo marchio dalle prestazioni entusiasmanti.

In un recente video spia sul Nürburgring vediamo una Toyota Yaris GR testare le sue potenzialità. Non è troppo difficile ipotizzare che questa potrebbe essere la Yaris GRMN di livello superiore che offrirà un modello ancora più focalizzato sulla strada da inserire sopra la nuova Yaris GR. Solo il tempo ce lo dirà, ma non vediamo l’ora di vedere la passione motoristica di Toyota infusa in un numero ancora maggiore di veicoli nel suo portfolio.