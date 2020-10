Moto3 GP Aragon, gara: risultati, classifica e ordine d’arrivo finale

Jaume Masia, partito diciassettesimo, si produce in una straordinaria rimonta e chiude primo. Ma rischia una penalità dai commissari

È Jaume Masia a tagliare per primo il traguardo al termine del Gran Premio di Aragona di Moto3, ennesima gara esaltante ed emozionante della classe inferiore. Il pilota spagnolo, in particolare, è stato protagonista di una furiosa rimonta, dalla diciassettesima posizione sulla griglia di partenza fino alla prima alla bandiera a scacchi.

Prima di esultare per la sua seconda vittoria in carriera nel Motomondiale, dopo Rio Hondo 2019, ha dovuto attendere la decisione dei commissari: nel corso dell’ultimo giro, per superare Fernandez, è infatti finito sul lato verde della pista, e dunque rischia una penalizzazione. Stessa situazione anche per Arenas. Ma i giudici di gara hanno deciso di graziarlo, non aprendo nemmeno un’indagine nei suoi confronti.

Fenati migliore degli italiani: quarto

Seconda posizione per Binder, davanti al già citato Fernandez che, pur essendo stato il pilota più veloce in tutto il weekend, si deve accontentare del gradino più basso del podio, al netto delle penalizzazioni. Il migliore degli italiani è Romano Fenati, quarto davanti a McPhee. Da sottolineare anche l’altro grande recupero di Alcoba, dalla sedicesima casella al via fino alla sesta finale, e i cali alla distanza di Arenas e Suzuki, partiti molto bene ma arrivati rispettivamente settimo e ottavo.

Completano le prime dieci posizioni gli altri nostri azzurri Celestino Vietti e Dennis Foggia. Finito invece a terra alla curva 7 Andrea Migno, così come Rodrigo, disarcionato dalla sua moto alla curva 13 già nel corso del primo giro, ma per fortuna senza riportare conseguenze fisiche.

Moto3 GP Aragon: l’ordine d’arrivo della gara