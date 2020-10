Moto2 GP Aragon, gara: risultati, classifica e ordine d’arrivo finale

Cadono Luca Marini e Marco Bezzecchi: Sam Lowes vince il Gran Premio di Aragon di Moto2 ed Enea Bastianini va in testa al Mondiale

Sam Lowes vince un Gran Premio di Aragon di Moto2 che riapre il Mondiale della classe di mezzo. A rimettere in discussione tutti i giochi iridati è stata la caduta di entrambi i portacolori dello Sky Racing Team VR46.

Luca Marini, ex leader del campionato, è finito a terra alla curva 14 (per lui è la terza gara stagionale finita a quota zero), mentre il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, fino a quel momento rimasto in testa alla gara fin dal primo giro, è scivolato a due soli giri dal termine.

Bastianini nuovo leader del Mondiale

Questa doppia beffa ha permesso a Lowes di trionfare per la seconda volta consecutiva, dopo il successo a Le Mans, ma anche ad Enea Bastianini, che ha chiuso secondo al termine di un’entusiasmante rimonta, di portarsi in testa alla classifica generale, a quota 155 e con due punti di vantaggio sullo stesso Lowes e cinque su Marini.

Tra gli altri piloti caduti da segnalare anche il nostro Fabio Di Giannantonio e Jorge Navarro, autore di un incidente durissimo già alla prima curva.

Moto2 GP Aragon: l’ordine d’arrivo della gara